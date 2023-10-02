В Раубичах продают «английский замок» за два миллиона долларов 2.10.2023, 13:13

Площадь — огромная.

В Раубичах прямо на берегу Дубровского водохранилища в прошлом году был возведен особняк. По дизайну он напоминает постройки в стиле английских замков — он также выполнен из красного кирпича и занимает огромную площадь. А сейчас его продают за 2 млн долларов (и это без отделки). Realt показал, как коттедж выглядит внутри и снаружи.

Особняк строился по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту. Его общая площадь впечатляет — 1720 квадратов.

Коттедж трехуровневый. На первом этаже — большой холл с выходом на бетонную лестницу, гостиная, три жилых помещения, кухня, несколько санузлов, гардеробных и кладовых, терраса.

В подвальном этаже расположены мини-котельная, электрощитовая, несколько кладовых и подсобных помещений, санузлов и два больших помещения для отдыха.

На мансардном этаже — 12 спален с индивидуальными санузлами. Также в особняке есть камин.

Фундамент в доме монолитный железобетонный с утеплением и гидроизоляцией. Стены сделаны из красного кирпича, утеплены каменной ватой и облицованы клинкером. Кровля покрыта керамической черепицей. По всему коттеджу установлены качественные энергосберегающие стеклопакеты, часть из них — панорамные окна.

В особняке проведены все необходимые коммуникации. Есть электричество. Отопление — газовое, канализация — местная, вода — из скважины, вентиляция — приточная. Также проведено оптоволокно для подключения телефона и интернета, есть выводы под видеонаблюдение, видеодомофон и кондиционер.

Вокруг дома земельный участок в 40 соток. На доступном расстоянии развитая инфраструктура — супермаркеты, магазины, школа, детский сад, почта, банк, медучреждения и аптеки.

Коттедж находится в 12 км от МКАД по Логойскому направлению. Рядом с постройкой сосновый лес, недалеко Дубровское водохранилище и горнолыжный курорт «Силичи».

Хотят за такой коттедж 2 млн долларов. Но возможен торг.

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