В Раубичах продают «английский замок» за два миллиона долларов
- 2.10.2023, 13:13
Площадь — огромная.
В Раубичах прямо на берегу Дубровского водохранилища в прошлом году был возведен особняк. По дизайну он напоминает постройки в стиле английских замков — он также выполнен из красного кирпича и занимает огромную площадь. А сейчас его продают за 2 млн долларов (и это без отделки). Realt показал, как коттедж выглядит внутри и снаружи.
Особняк строился по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту. Его общая площадь впечатляет — 1720 квадратов.
Коттедж трехуровневый. На первом этаже — большой холл с выходом на бетонную лестницу, гостиная, три жилых помещения, кухня, несколько санузлов, гардеробных и кладовых, терраса.
В подвальном этаже расположены мини-котельная, электрощитовая, несколько кладовых и подсобных помещений, санузлов и два больших помещения для отдыха.
На мансардном этаже — 12 спален с индивидуальными санузлами. Также в особняке есть камин.
Фундамент в доме монолитный железобетонный с утеплением и гидроизоляцией. Стены сделаны из красного кирпича, утеплены каменной ватой и облицованы клинкером. Кровля покрыта керамической черепицей. По всему коттеджу установлены качественные энергосберегающие стеклопакеты, часть из них — панорамные окна.
В особняке проведены все необходимые коммуникации. Есть электричество. Отопление — газовое, канализация — местная, вода — из скважины, вентиляция — приточная. Также проведено оптоволокно для подключения телефона и интернета, есть выводы под видеонаблюдение, видеодомофон и кондиционер.
Вокруг дома земельный участок в 40 соток. На доступном расстоянии развитая инфраструктура — супермаркеты, магазины, школа, детский сад, почта, банк, медучреждения и аптеки.
Коттедж находится в 12 км от МКАД по Логойскому направлению. Рядом с постройкой сосновый лес, недалеко Дубровское водохранилище и горнолыжный курорт «Силичи».
Хотят за такой коттедж 2 млн долларов. Но возможен торг.