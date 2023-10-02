Нескрепная Элла Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

2.10.2023, 13:33

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Элла Памфилова

Британские санкции – это счастье.

На днях Великобритания ввела санкции против ЦИК России в связи с мероприятиями, которые ЦИК проводил на «новых территориях» 10 сентября.

Глава избиркома Элла Памфилова высказалась так: «Было бы удивительно, если бы они эти санкции не ввели, уже давно все англичанкины гадости примитивны и предсказуемы».

Позвольте … Но ведь так сказать недостаточно, более того, нескрепно. Следует высказаться в том смысле, что британские санкции – это счастье, которое Zакрепляет государственных людей в нашей стране, препятствует их отбытию в Британию, оставляет наедине с любимым народом.

Ведь это именно то, чего и хотят Элла Памфилова и её соратники по ЦИК? Чтобы российский народ, осознав, что такое выборы по Путину-Памфиловой, пришёл к ним в приёмные и спросил, как у Филатова: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?!»

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