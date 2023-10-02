HIMARS ликвидировал российскую гаубицу 2А65 «Мста-Б»
- 2.10.2023, 13:41
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Хватило одного выстрела.
Украинские артиллеристы уничтожили вражескую гаубицу 2А65 «Мста-Б» на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
«На Запорожском направлении бойцы подразделения аэроразведки «Flying Skull» обнаружили российскую гаубицу 2А65 «Мста-Б», которая была замаскирована в лесополосе. После получения координат нашей реактивной артиллерии хватило одного выстрела из HIMARS для уничтожения вражеской пушки», - говорится в комментарии к видео.