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HIMARS ликвидировал российскую гаубицу 2А65 «Мста-Б»

  • 2.10.2023, 13:41
  • 1,016
HIMARS ликвидировал российскую гаубицу 2А65 «Мста-Б»

Хватило одного выстрела.

Украинские артиллеристы уничтожили вражескую гаубицу 2А65 «Мста-Б» на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

«На Запорожском направлении бойцы подразделения аэроразведки «Flying Skull» обнаружили российскую гаубицу 2А65 «Мста-Б», которая была замаскирована в лесополосе. После получения координат нашей реактивной артиллерии хватило одного выстрела из HIMARS для уничтожения вражеской пушки», - говорится в комментарии к видео. 

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