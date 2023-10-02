Американская полиция арестовала белорусского хоккеиста прямо во время матча 2 2.10.2023, 13:49

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Егор Романов

Ордер был выдан два года назад.

Во время первого перерыва воскресного матча NAHL (вторая по силе юниорская лига США – прим.) белорусский защитник «New Hampshire Mountain Kings» Егор Романов был арестован полицией Джонстауна в связи с непогашенным ордером на арест в Нью-Кенсингтоне, сообщает belarushockey.com.

Ордер был выдан два года назад, когда 20-летний уроженец Беларуси выступал за питтсбургский клуб «Эсмарк Старз». Он был обвинен в нападении на автомобиль при отягчающих обстоятельствах.

В текущем сезоне Романов провел 4 игры в NAHL, где заработал 2 минуты штрафа.

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