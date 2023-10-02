Глава МИД Германии: Евросоюз расширится от Лиссабона до Луганска 2.10.2023, 13:53

Анналена Бербок

Будущее Украины — в ЕC.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска.

Об этом она сказала во время визита в Киев для участия в Совете министров ЕС, пишет «Европейская правда».

«Будущее Украины — в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС», — сказала она.

Глава МИД Германии подчеркнула, что европейские друзья и партнеры будут поддерживать Украину на этом пути.

Она добавила, что Киев способен проводить впечатляющие реформы на фоне ужасной российской агрессии.

«Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также которые касается борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы вместе можем расширять этот путь», — резюмировала Бербок.

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