Тысячи снайперов ВСУ: NYT показала, как россиян «снимают» с расстояния в 1600 метров 2 2.10.2023, 14:06

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Стрелки делятся на две основные категории.

Количество снайперов в Вооруженных силах Украины не разглашается, но, по оценкам инструкторов, их число составляет несколько тысяч и они делятся на две основные категории. Об этом в статье с передовой пишет журналисты американского издания The New York Times.

Большинство из них – меткие стрелки, способные стрелять на расстояние около 270 метров. Они часто находятся в окопах, поддерживая своих товарищей.

Вторая категория - это снайперы-разведчики, которые могут точно стрелять с расстояния в 1600 метров, определять ветер, температуру и давление. Но за нажатие на курок приходится платить, особенно в век беспилотников и тепловизоров. Пыль, дым, а иногда и вспышка после выстрела хорошо видны. Это означает, что не всякий российский солдат, оказавшийся в прицеле, является хорошей целью.

Потенциальное вознаграждение должно перевешивать риск, поэтому вероятность выстрела возрастает, если солдат является «приоритетной целью», например, пулеметчиком, офицером или членом экипажа ПТУРа, или, что еще важнее, это российский снайпер. Пули, специально предназначенные для смертоносной стрельбы на дальние дистанции, и гильзы к ним часто изготавливаются самими снайперами, чтобы обеспечить идеальное выполнение поставленной задачи.

Если вторжение России в Украину определяется как изнурительная артиллерийская война, поддерживаемая танками, беспилотниками и крылатыми ракетами, то роль снайпера, невидимого и смертоносного, занимает часть поля боя, о которой часто забывают, отмечено в материале.

В военных кругах снайперов называют «умножителем силы», это означает, что они могут оказывать огромное влияние на поле боя.

И в отличие от западных войск, которым приходится иметь дело с моральной сложностью войн в Ираке и Афганистане, где повстанцы органично сливались с местным населением, украинские снайперы, защищая свою страну от вторжения, видят четкую необходимость нажать на курок.

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