Украинская разведка прокомментировала атаку БПЛА на авиазавод, где производили ракеты Х-59 2.10.2023, 14:19

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«Он устал».

Вследствие атаки дронов на Смоленский авиационный завод по изготовлению вражеских ракет Х-59 была повреждена производственная база, из-за чего нарушены темпы производства.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет New Voice.

«Он устал. Как и много любых других объектов, которые используются рашистами для агрессии против Украины. В данной ситуации речь идет о предприятии, которое задействовано в производстве различных модификаций ракет Х-59», — подчеркнул он.

Юсов отказался комментировать «что прилетело и откуда». Однако он отметил, что на заводе производили именно те ракеты, которые прежде всего выпускаются по гражданским объектам и уносят жизни мирных жителей и украинских военных.

«Да, повреждена производственная база, нарушены темпы производства и это серьезные проблемы повлекло для агрессора. Такой факт подтверждаем и дальше такая практика будет продолжаться», — подчеркнул представитель ГУР.

Ранее в ГУР заявили, что 1 октября ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод, где производили российские ракеты Х-59.

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