СМИ: Военный летчик РФ сдался в посольстве США 2 2.10.2023, 14:18

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Мужчина отправился якобы на отдых в ОАЭ, а там уже связался с американскими дипломатами.

Из России сбежал летчик Росгвардии. Отправившись в отпуск с семьей в ОАЭ, он уже на месте сдался представителям американского посольства. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеграм-канал «Досье шпиона».

Военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии старший лейтенант по фамилии Гавриченко с позывным «Гавр» в конце сентября получил положеный отпуск и поехал отдыхать в Дубай. Там он пришел в посольство США и заявил, что готов сотрудничать, поскольку воевать против Украины он не желает.

По данным упомянутого телеграм-канала, подговорить к побегу летчика мог его товарищ по курсантскому прошлому Антон Васильев, который служил в 610-м центре боевого применения и переучивания летного состава в городе Иваново. В самом начале полномасштабного вторжения в Украину Васильев покинул Россию и перебрался в Лос-Анжелес. Сейчас он якобы занимается организацией сборов для украинской армии и помогает американской разведке.

В данный момент ФСБ выясняет обстоятельств побега Гавриченко через ОАЭ: его сослуживцев допрашивают, у них проводят обыски. ФСБ считает, что именно Антон Васильев убедил Гавриченко в необходимости побега.

Военные летчики бегут из России

По данным упомянутого паблика «Досье шпиона», Гавриченко и Васильев — далеко не единственные российские летчики, сбежавшие от путинского «антифашизма». В частности паблик упоминает летчика 15-й бригады армейской авиации лейтенанта Дмитрия Мишова, который сбежал в Литву.

Также широкую известность получил эпизод с летчиком 319-го отдельного вертолетного полка капитаном Максимом Кузьминовым, который угнал вертолет Ми-8АМТШ, причем вместе с экипажем, и по согласованию с ГУР МОУ посадил его на подконтрольной Киеву территории Украины. За это он получил вознаграждение в размере 500 000 долларов США.

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