ВСУ разбили россиян под Авдеевкой
- 2.10.2023, 14:36
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В Сети показали, что осталось от ВС РФ после боя.
Попытка российской армии пойти в атаку под Авдеевкой обернулась разгромом: украинские военные показали, что осталось от бронетехники армии РФ, которую ВСУ разбили с дистанции. На опубликованных в Интернете кадрах украинские бойцы осматривают остатки российской бронетехники, уничтоженной во время неудачной попытки развернуть наступление к югу от Авдеевки. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
Именно здесь, в районе населенного пункта Опытное, ранее ВСУ пошли в наступление и освободили часть населенного пункта, приблизившись к оккупированному Донецку с северо-запада.
На опубликованных кадрах покореженные и сгоревшие бронетранспортеры и БМП россиян, видна окровавленная одежда погибших оккупантов.