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Главный соперник Tesla получит автопилот четвертого уровня

  • 2.10.2023, 14:42
Главный соперник Tesla получит автопилот четвертого уровня

Серийное производство авто наладят на заводе Volkswagen в Цвиккау.

Появились первые подробности о новом электрическом флагмане Volkswagen — Trinity. В концерне его называют «флагманский проект по борьбе с доминированием Tesla на рынке электромобилей», пишет «Автоцентр».

Превосходство над американскими электромобилями Trinity EV обеспечит новая программная платформа SSP, которая поддерживает системы автономного управления четвертого уровня. То есть в определенных условиях и при наличии хорошо читаемой разметки автомобиль управляет самостоятельно.

Предполагалось, что Trinity EV будет запущен в 2026 году, но вскоре после вступления в должность генеральный директор VW Group Оливер Блюм отложил проект. Как утверждается, это связано с проблема дочерней компании Cariad, отвечающей за разработку программного обеспечения. Якобы отсрочка позволит ослабить давлении на нее.

По информации Automotive News Europe, серийное производство Trinity EV наладят на заводе Volkswagen в Цвиккау (Германия). Точных сроков старта производства пока нет.

Также платформу SSP получат электрический Golf, электрический Tiguan и преемник Tiguan Allspace. Производство этих моделей наладят на заводе в Вольфсбурге. Так преемник Tiguan Allspace встанет на конвейер в 2025 году. Годом позже к нему присоединится Tiguan EV.

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