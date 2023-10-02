В Беларуси за восемь месяцев уволили почти 500 тысяч человек 2.10.2023, 14:43

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Количество занятых в экономике продолжает сокращаться.

В Беларуси за восемь месяцев года уволили 485,5 тыс. человек, что на 61,47 тыс. человек больше, чем приняли на работу. Такие данные опубликованы Белстатом. В отчет комитета не включаются малые и микропредприятия без ведомственной подчиненности.

Надо отметить, что в августе Белстат впервые с января сообщил о росте количества занятых в экономике. Судя по всему, их прирост произошел как раз за счет мелких предприятий и других форм занятости, не включенных в отчет об увольнениях и трудостройствах, так как, по его данным, в августе белорусские предприятия уволили 93,9 тыс. человек, а приняли на работу только 79,56 тыс, или на 14,35 тыс. меньше.

Баланс в пользу увольнений продолжает складываться по виду деятельности «информация и связь». В августе на работу было принято 1147 человек, или на 429 меньше, чем уволено. Всего за восемь месяцев этот вид деятельности лишился более 5,5 тыс. работников: было принято на работу 7,4 тыс. человек, а уволено 13 тыс. Надо отметить, что в этом году отмечается тенденция к росту числа трудоустройств по виду деятельности «информация и связь».

В обрабатывающей промышленности баланс также продолжает сказываться в пользу увольнений. В августе было уволено почти 14,6 тыс. человек, что на 275 больше, чем было принято на работу, а за восемь месяцев число увольнений достигло 81,3 тыс. человек, что на 3,5 тыс. больше, трудоустройств.

По итогам восьми месяцев количество увольнений превысило число трудойстройств в строительстве (-3338), торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов (-9627), сельском, лесном и рбыном хозяйствах (-1836), транспортной деятельности и логистике (-4397), финансовой и страховой деятельности (-1235), образовании (-18959), госуправлении (-699), здравоохранении (=2750).

Трудоустройств было больше, чем увольнений в научных исследованиях и разработках (+503), отдельных подотраслях промышленности, например, в машиностроении (+1393).

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