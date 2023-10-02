В России признали побег летчика, угнавшего Ми-8 4 2.10.2023, 15:10

2,494

За ним теперь якобы ведет охоту ГРУ.

Российские пропагандисты состряпали сюжет о летчике Максиме Кузьминове, который в августе перегнал в Украину вертолет Ми-8. Пилота якобы приказали устранить, пишет unian.net.

Сюжет вышел на российском пропагандистском телеканале «Россия 1». В ролике корреспондент ВГТРК Сергей Зенин рассказал, что якобы спецназ ГРУ Минобороны России получили приказ ликвидировать Кузьминова. При этом в кадре видно четырех неизвестных человека, одетых в форму. Один из мужчин говорит, что пилота найдут и накажут «по всей строгости закона нашего государства за предательство», а второй добавил, что он «до суда не доживет».

Кроме того, пропагандист заявил, что Кузьминов «забыл историю своей страны, своего народа, надругался над памятью предков, наплевал на память своего деда, заслуженного летчика Советского Союза» и называет его «предателем Родины», «падальщиком» и «продажной шкурой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».