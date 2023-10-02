закрыть
2 октября 2023, понедельник, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В хорошей деревне недалеко от Минска за долги продается стильный дом

  • 2.10.2023, 15:21
В хорошей деревне недалеко от Минска за долги продается стильный дом

Как он выглядит и сколько стоит.

На аукцион за долги выставили стильный дом в деревне Прилепы Смолевичского района Об этом пишет «БелЮрОбеспечение». Realt показал, как он выглядит и сколько стоит.

От Минска до деревни Прилепы Смолевичского района около 35 километров. Рядом Дубровское водохранилище и река Усяжа.

Общая площадь дома — 163 квадрата. Снаружи он полностью достроен. Внутри — выглядит вот так.

Площадь участка — 17 соток. Среди обременений — ипотека и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Ипотеку погасят за счет вырученных от продажи денег, запрет снимут.

Аукцион пройдет 17 октября с 9.00 до 18.00. Заявки принимают до 16.00 16 октября. Начальная цена — 369 530 рублей (около 145 тысяч долларов).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип