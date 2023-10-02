В хорошей деревне недалеко от Минска за долги продается стильный дом 2.10.2023, 15:21

Как он выглядит и сколько стоит.

На аукцион за долги выставили стильный дом в деревне Прилепы Смолевичского района Об этом пишет «БелЮрОбеспечение». Realt показал, как он выглядит и сколько стоит.

От Минска до деревни Прилепы Смолевичского района около 35 километров. Рядом Дубровское водохранилище и река Усяжа.

Общая площадь дома — 163 квадрата. Снаружи он полностью достроен. Внутри — выглядит вот так.

Площадь участка — 17 соток. Среди обременений — ипотека и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Ипотеку погасят за счет вырученных от продажи денег, запрет снимут.

Аукцион пройдет 17 октября с 9.00 до 18.00. Заявки принимают до 16.00 16 октября. Начальная цена — 369 530 рублей (около 145 тысяч долларов).

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