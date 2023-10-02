Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо5
- 2.10.2023, 15:39
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Технология приготовления кардинально отличается.
В Ирландии также готовят картофельное пюре. Но там оно существенно отличается от нашего. В составе также есть привычное для нас масло, молоко и зелень. Сама же технология кардинально другая, пишет «Обозреватель».
Идея приготовления ирландского картофельного пюре опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной в Instagram. Блюдо получается по-особому мягким и нежным.
Ингредиенты:
• 1,2 кг картофеля
• пучок зеленого лука
• 350 г молока
• 55-100 г сливочного масла
• соль перец
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, промыть и отварить в подсоленной воде.
2. Лук мелко порезать, добавить в молоко.
3. Поставить на огонь и довести до кипения.
4. Отставить, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.
5. Готовый картофель измельчить в пюре, добавляя молоко с луком.
6. Добавить в пюре немного сливочного масла, соль и перец.
7. При подаче разложить пюре по тарелкам, в центре сделать углубление и добавить кусочки сливочного масла.