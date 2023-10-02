Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо 5 2.10.2023, 15:39

4,116

Технология приготовления кардинально отличается.

В Ирландии также готовят картофельное пюре. Но там оно существенно отличается от нашего. В составе также есть привычное для нас масло, молоко и зелень. Сама же технология кардинально другая, пишет «Обозреватель».

Идея приготовления ирландского картофельного пюре опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной в Instagram. Блюдо получается по-особому мягким и нежным.

Ингредиенты:

• 1,2 кг картофеля

• пучок зеленого лука

• 350 г молока

• 55-100 г сливочного масла

• соль перец

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, промыть и отварить в подсоленной воде.

2. Лук мелко порезать, добавить в молоко.

3. Поставить на огонь и довести до кипения.

4. Отставить, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.

5. Готовый картофель измельчить в пюре, добавляя молоко с луком.

6. Добавить в пюре немного сливочного масла, соль и перец.

7. При подаче разложить пюре по тарелкам, в центре сделать углубление и добавить кусочки сливочного масла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».