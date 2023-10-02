«Идти с таким добром лучше в большой банк» 1 2.10.2023, 15:47

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Белоруска закатала монеты в банку и рассказала, что из этого получилось.

Ася Шкурдей из Бреста поделилась в TikTok, что на протяжении десяти месяцев собирала монеты в 1,5-литровую банку, пишет onliner.by. Казалось бы, емкость небольшая, а вот «добыча» удивила подписчиков. Как думаете, сколько денег удалось собрать?

— У меня своя студия по наращиванию ресниц, и практически все клиенты расплачиваются наличкой. Я подумала, зачем мне покупать копилку, если могу закатывать мелочь в банки, — рассказывает 24-летняя девушка.

Ася признается, это уже третья или четвертая ее банка. Однажды она за год насобирала 3-литровую банку монет. Всего в ней поместилось около 7000 рублей.

— В этот раз я примерно понимала, что в полуторалитровой банке будет больше 2000 рублей. Уже на глаз ориентируюсь. Прежде чем нести монеты в банк, лучше разделить их на два пакетика — единицы и двойки — и предварительно посчитать. Идти с таким добром лучше в большой банк, где есть машина, которая пересчитает моменты автоматически. Процесс занимает минут двадцать, не больше.

За десять месяцев девушка насобирала 2230 рублей. Деньги она решила потратить на поход к косметологу, остальное девушка отложит на путешествие.

Кстати, Ася с мужем уже закатали две новые банки. У них спор — кто быстрее соберет 1,5 литра монет.

— Для нас это удобный способ откладывания денег. Обратно монеты ты никак не достанешь, если только не вскроешь банку.

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