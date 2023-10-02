Конфликт на границе: нелегалы атаковали польский патруль

Конфликт на границе: нелегалы атаковали польский патруль2
- 2.10.2023, 16:08
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Количество правонарушений резко возросло.
Октябрь начался с активизации мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС. 1 октября 318 иностранцев пытались пересечь рубежи с Литвой, Латвией и Польшей.
В Латвии по итогам воскресенья заявили о 220 нарушителях, в Литве пограничники зарегистрировали попытки 38 мигрантов перейти границу.
Польская Пограничная охрана сообщила о 60 мигрантах, в том числе гражданах Ирана и Ирака. Также отмечается, что группа мигрантов в очередной раз забрасывала польские патрули камнями и ветками. Никто не пострадал.