«Это Украина или Грузия?!»: российская туристка устроила истерику после поездки в Тбилиси 1 2.10.2023, 16:18

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Гражданка РФ обиделась на «русофобию».

Туристка из Москвы Елизавета месяц отдыхала в Грузии и осталась недовольна поездкой. Гражданку страны-террористки, видите ли, раздражал «национализм» грузин и их проукраинские настроения, пишет obozrevatel.com.

Отдыхала россиянка в Тбилиси. Пропагандистским ресурсам она пожаловалась, что по городу всюду висели сине-желтые флаги, и это ее сильно бесило.

Очевидно, москвичка не понимает, почему население Грузии, 30% территорий которой оккупировано Россией, поддерживает украинский народ и осуждает российскую агрессию и террор.

«Больше всего раздражает, что повсюду висят украинские флаги, везде националистские лозунги. Проезжаешь по центру и не сразу понимаешь, где ты оказался – в Грузии или в Украине», – выдала возмущенная туристка.

Москвичка пожаловалась на «русофобию» в столице Грузии, но при этом заявила, что в других регионах страны к ней и ее гражданству относились спокойно.

«Стоит выехать куда-то вроде Кахетии или Сванетии, и там уже такого нет. Люди все спокойные, доброжелательные, никаких украинских флагов и агрессии по отношению к россиянам», – заявила опальная туристка.

А вот украинские флаги в Тбилиси гражданке страны-агрессора не нравились, поскольку якобы «портили антураж города». По ее словам, «напряжение» в Грузии чувствовала не только она, но и ее друзья.

Напомним, ранее в суши-баре Oishi Sushi в Тбилиси с посетительницей из РФ (отказались общаться на русском https://charter97.org/ru/news/2023/9/25/565185/), заявив, что это «язык свиней». А недовольной туристке посоветовали возвращаться в свою «дыру, которую россияне называют страной».

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