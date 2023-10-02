«Армия дронов» Украины уничтожила рекордное количество российской техники 1 2.10.2023, 16:29

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Танки, пушки и не только.

Украинская «Армия дронов» на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

Об этом сообщает в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах», - написал Федоров.

По его словам, всего операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой - 33 танка, 41 грузовик и многое другое оборудование.

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