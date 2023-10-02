закрыть
2 октября 2023, понедельник, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Армия дронов» Украины уничтожила рекордное количество российской техники

1
  • 2.10.2023, 16:29
  • 1,482
«Армия дронов» Украины уничтожила рекордное количество российской техники

Танки, пушки и не только.

Украинская «Армия дронов» на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

Об этом сообщает в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах», - написал Федоров.

По его словам, всего операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой - 33 танка, 41 грузовик и многое другое оборудование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип