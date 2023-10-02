Кремль загнал себя в угол Телеграм-канал «Вольнодумец»

2.10.2023, 16:39

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Краха не избежать.

ВСУ наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, однако оно медленное с преодолением минных полей, инженерных заграждений и эшелонированной линии обороны. Для стороннего наблюдателя такое продвижение практически незаметно, так же как и тяжелые сражения на остальных участках.

Если судить по сухим сводкам, то фронт стоит на месте. На самом деле идут тяжелейшие бои. Кремль дал команду российскому генштабу восстановить утраченные позиции на всех участках фронта. Поэтому идут беспрерывные атаки на позиции наших войск.

На Купянско-Лиманском направлении враг укрепился подразделениями 25-й общевойсковой армии и думаю, не для защити. Намерений захватить Харьков и всю область враг не оставляет. Чтобы отвлечь наши резервы с Мелитопольского направления не исключено, что враг начнет массированное наступление на этом направлении.

Под Бахмут перекидываются подразделения ЧВК «Вагнер», но скорее всего, они появились там с целью оказать психологическое давление на ВСУ. Но наших уже не испугаешь да и ситуация уже не та, что была осенью прошлого года, особенно с вооружением у ВСУ.

На Авдеевско-Марьинском направлениях россияне совершают по 5-12 атак в сутки, но вернуть даже недавно утраченный позиции под Опытным не могут. Россияне проводят там ротацию, укрепляются бронетехникой и перебросили снайперов. В добавок к этому, не утихает арта и постоянные авианалеты.

Примерно то же и на участке Угледар-Старомлиновка. Враг пытается вернуть позиции под Новодонецким и Приютным. Поэтому пытается наступать с флангов, но безуспешно.

А вот на Мелитопольском направлении враг начал наступления с двух сторон образовавшегося выступа под Работино: от Копани и от Вербового навстречу друг другу, создавая угрозу окружения. Но о таких возможных действиях противника ВСУ давно известно.

Общее на всех участках фронта то, что враг подтянул новые резервы, в том числе - стратегические. Идет постепенная ротация и доукрепление. Складывается впечатление, что враг не столько хочет атаковать, сколько удержать свои позиции. При этом, основные усилия сосредоточил на уничтожении тыловой инфраструктуры ВСУ. А учитывая «точность» российских вооружений разрушается гражданская инфраструктура и гибнет мирное население.

Похоже, Кремль сам загнал себя в угол. Завершить войну без победы он не может, но ее дальнейшее продолжение ведет не только к поражению, но и краху путинского режима с множеством непредсказуемых последствий для всей России.

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