Си Цзиньпин опасается заговора в стиле «мятежа Пригожина» 2 2.10.2023, 16:54

В Китае происходят скрытые «исчезновения» должностных лиц с самых высоких государственных постов.

Довольно интересные вещи происходят за кулисами высшего руководства КНР, сферы, откуда информация выходит крайне ограниченно в силу чрезвычайной закрытости китайского режима, особенно в условиях «холодного противостояния» с Западом. Дело в том, что уже больше месяца там происходят скрытые «исчезновения» должностных лиц с самых высоких государственных постов, а судьба пропавших чиновников до сих пор остается неизвестной. На это обратил внимание «Обозреватель».

Ряд загадочных исчезновений в высшем руководстве КНР

Так, за последние недели исчезли командующий ракетными войсками КНР генерал Ли Ючао, и его заместитель Лю Гуанбинь – вероятно, их исчезновение связывают с арестом по подозрению в коррупции и недостаточной боеготовности ракетных подразделений. Также отстранен один из идеологов китайской внешней политики Ле Юйчен, занимавший пост заместителя главы МИД и главы Госуправления радио и телевидения. Считается, что он не смог предусмотреть неблагоприятные для Китая последствия вторжения России в Украину.

Также есть информация об исчезновении с публичного поля министра обороны КНР Ли Шанфу, а также Чжан Шэньминя, члена Центрального военного совета и секретаря комиссии по проверке дисциплины. Данная комиссия считается своеобразным «управлением внутренней безопасности» среди высших должностных лиц страны, что весьма показательно в данной ситуации. К этой цепи «исчезновений» можно добавить отставку главы МИД Цин Гана в начале лета этого года, а также аресты и расследования против некоторых миллиардеров, влиятельных представителей финансово-промышленных кругов Китая.

Китай снизил интенсивность своих внешнеполитических контактов

При этом китайские дипломатические усилия в последнее время достаточно сильно утратили интенсивность. Подтверждением этого можно считать то, что глава КНР Си Цзиньпин не посетил ни саммит G-20, ни заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Более того, обе эти меры не посетил даже действующий глава китайского МИД Ван И, наводящий на мысли об определенных опасениях Си Цзиньпина покидать страну с зарубежными визитами. В отличие от «оптимистических» версий такого поведения, можно предположить несколько иную картину того, что происходят в высших сферах китайского руководства.

Си Цзиньпин опасается заговора военных в стиле «пригожинского мятежа»

Поэтому одной из версий «кадрового хаоса» в военно-политическом руководстве КНР можно считать опасения Си Цзиньпина (как и каждого диктатора) возможности заговора генералов и партноменклатуры против себя. Следует отметить, что на неудачный, но очень резонансный «мятеж Пригожина» китайские эксперты и СМИ Китая отреагировали очень нервно, поэтому не удивительно, что это оказало большое влияние на самого Си Цзиньпина, поэтому можно предположить, что глава Китайской Народной республики заранее «зачищает» сферы высшего руководства страны накануне каких-то серьезных событий, которые он готовит.

Идет «чистка несогласных» перед возможным вторжением в Тайвань

Исходя из этого, единственным «большим событием», которое может в ближайшие месяцы готовить Китай и лично Си Цзиньпин – это военная операция, которую Пекин называет «возвращением Тайваня» под свой контроль. Это следует как из постоянных заявлений, озвученных высшим руководством КНР, так и из фактов масштабных наземных военных учений на материковой стороне Тайваньского пролива. Так, в ходе учений 24 сентября этого года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) совершила пуски дальнобойных крылатых ракет, а также залпы из РСЗО крупных калибров и маневры десантных войск. Кроме того, вокруг Тайваня было развернуто 103 военных самолета и 20 боевых кораблей, что свидетельствует об отработке блокадной операции против острова.

Итак, существует очень много фактов подготовки Китаем военной операции против Тайваня. Можно ожидать, что через некоторое время Си Цзиньпин выдвинет ультиматум тайваньскому руководству вроде того, который выдвинул НАТО Владимир Путин. Именно на случай невыполнения и готовится силовая операция, поэтому остается открытым только вопрос времени. Поэтому недавние репрессии в руководстве Китая могут быть направлены на отстранение тех, кто не поддерживает идею военного вторжения, ссылаясь, например, на масштабные неудачи России, которая полтора года назад тоже пыталась молниеносно провести многодневную победную военную операцию против Украины, а сегодня уже не всегда может найти достаточно сил для защиты собственных территорий.

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