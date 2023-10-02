Невзоров: 95 % фронтовых орков Путина — это перетрусившие, отчаявшиеся особи 2.10.2023, 17:06

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Александр Невзоров

От панического бегства с позиций их удерживают только нацеленные им в спины пулеметы «кадыровцев».

Правда - очень забавная штука. Но она гетерогенна и имеет самое разное происхождение, пишет известный публицист Александр Невзоров.

Правда от интеллектуала хороша, но всегда подозрительна.

Самой же ценной разновидностью правды, остаётся «La verita da uno sciocco», т.е. «правда от дурака».

Депутат ГД РФ Семигин идеально подходит под определение «дурак». Его глупость кристально чиста, уровень развития существенно ниже нормы.

В силу множества причин он просто не способен фантазировать, фильтровать, измышлять и хоть как-то «переваривать» информацию.

Он и выкладывает в «непереваренном» виде, все что ему известно в силу его служебного положения и т.н. «допусков» (предкомитета ГД).

Да, все правда.

95 % фронтовых орков путина - это перетрусившие, отчаявшиеся особи. От панического бегства с позиций их удерживают только нацеленные им в спины пулеметы «кадыровцев».

Все это известно и так, но благодаря глупому депутату - сегодня имеет официальное подтверждение.

«Герои» войны существуют только в больном воображении Путина и тотальной лжи пропаганды.

Орков привел в окопы страх репрессий, а удерживает в них - страх расстрела.

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