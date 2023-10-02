The Hill: Кремль допустил пять катастрофических просчетов перед вторжением в Украину 2.10.2023, 17:50

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Что ждет Россию в результате?

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие задавались вопросом, почему Россия развязала эту войну и почему, несмотря на тяжелые потери на поле боя и крупные стратегические просчеты в последующие месяцы, Кремль продолжает упорствовать в этом усилии.

Как пишет Евгений Савостьянов, возглавлявший КГБ в 1990-1992 годах, в статье для The Hill (перевод - УНИАН), ответ можно найти в ряде глубоких просчетов, допущенных Кремлем в последние годы.

Во-первых, Путин был одержим идеей инициировать и возглавить глобальную кампанию против Запада, как это делал коммунистический режим СССР.

Таким образом, российский президент и его последователи убедили себя, что цивилизационная война между Россией и Западом необходима и неизбежна. По их мнению, нынешняя борьба за Украину представляет собой первый этап в таких усилиях. Однако, как говорится в статье, этот проект провалился.

«Хотя Кремль теоретически надеялся сплотить широкий антизападный фронт в поддержку своих усилий, на практике он столкнулся с огромными трудностями. В результате он был вынужден полагаться на помощь горстки стран-изгоев, таких как Сирия, Иран и Северная Корея, чтобы продолжать подпитывать свои военные усилия», - отмечает Савостьянов.

Во-вторых, Россия не смогла признать недавнее ужесточение отношения Запада.

В течение многих лет Москва успешно использовала свое «энергетическое оружие» и ядерный шантаж для запугивания стран Запада. Но еще до войны в Украине отношение Европы начало меняться, поскольку все больше и больше политиков понимали, что не стоит поддаваться российскому запугиванию.

«С февраля 2022 года героическое и стойкое сопротивление Украины российской агрессии и огромные трудности, с которыми столкнулись российские военные, лишь укрепили западных лидеров в том, что они не должны отступать от давления на Кремль», - говорится в статье.

В-третьих, отмечает Савостьянов, планы России по быстрому захвату Украины свидетельствуют о глубоком непонимании настроений самих украинцев.

Российскому президенту удалось убедить себя в том, что украинцы в целом считают себя не независимой нацией, а «малороссами», которым нужно было воссоединиться с Отечеством.

«Тем самым Путин повторил ошибку, допущенную генералами Белого движения времен российской революции. Он предполагал, что его солдат вместо пуль встретят цветами. Таким образом, российские силы оказались совершенно не готовы к жестокости и размаху сопротивления Украины», - подчеркивает он.

В-четвертых, Путин не имел точного представления об истинном состоянии своей армии.

После многих лет пропаганды и эффектных парадов он ошибочно полагал, что его страна обладает первоклассной армией, способной вести и побеждать в войне. В то же время реальные действия российских военных на украинском поле боя продемонстрировали нечто совершенно иное как россиянам, так и остальному миру, говорится в статье

И пятая ошибка - Путин не имел представления об истинном состоянии российской экономики.

Москва, оказалась неготовой к внезапной и обширной экономической изоляции, возникшей в результате ее войны с Украиной.

Хотя сейчас в России публично превозносят устойчивость российского экономического сектора и минимизируют эффект западного финансового и технологического давления, но в реальности западные санкции уже глубоко повлияли на российскую экономику и будут продолжать оказывать это влияние.

Что же ждет Россию в результате?

Как отмечает Савостьянов, все это оставляет России очень мало вариантов. Страну теперь ждет будущее глубокой изоляции – или даже подчинения Китаю, поскольку китайцы рассматривают Россию как страну, находящуюся в большой беде, или даже как потенциального вассала.

Практические последствия этого неравномерного партнерства уже видны, поскольку Пекин вытесняет Москву в качестве доминирующей державы в традиционной сфере влияния России в Центральной Азии и на Кавказе и создает там новые пути в Европу, минуя Россию.

Несмотря на все это, говорится в статье, крах России не является неизбежным, ведь исторически каждый последующий российский лидер проводит политику, противоположную политике его предшественника.

«Таким образом, хотя Владимир Путин, возможно, и поставил страну на путь разрушения, его преемник может поправить российский государственный корабль, как только Путин уйдет из поля зрения. Это означало бы более светлое будущее для России – и для всех остальных», - подытоживает Савостьянов.

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