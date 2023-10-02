закрыть
2 октября 2023, понедельник, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The Hill: Кремль допустил пять катастрофических просчетов перед вторжением в Украину

  • 2.10.2023, 17:50
  • 1,254
The Hill: Кремль допустил пять катастрофических просчетов перед вторжением в Украину

Что ждет Россию в результате?

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие задавались вопросом, почему Россия развязала эту войну и почему, несмотря на тяжелые потери на поле боя и крупные стратегические просчеты в последующие месяцы, Кремль продолжает упорствовать в этом усилии.

Как пишет Евгений Савостьянов, возглавлявший КГБ в 1990-1992 годах, в статье для The Hill (перевод - УНИАН), ответ можно найти в ряде глубоких просчетов, допущенных Кремлем в последние годы.

Во-первых, Путин был одержим идеей инициировать и возглавить глобальную кампанию против Запада, как это делал коммунистический режим СССР.

Таким образом, российский президент и его последователи убедили себя, что цивилизационная война между Россией и Западом необходима и неизбежна. По их мнению, нынешняя борьба за Украину  представляет собой первый этап в таких усилиях. Однако, как говорится в статье, этот проект провалился.

«Хотя Кремль теоретически надеялся сплотить широкий антизападный фронт в поддержку своих усилий, на практике он столкнулся с огромными трудностями. В результате он был вынужден полагаться на помощь горстки стран-изгоев, таких как Сирия, Иран и Северная Корея, чтобы продолжать подпитывать свои военные усилия», - отмечает Савостьянов.

Во-вторых, Россия не смогла признать недавнее ужесточение отношения Запада.

В течение многих лет Москва успешно использовала свое «энергетическое оружие» и ядерный шантаж для запугивания стран Запада. Но еще до войны в Украине отношение Европы начало меняться, поскольку все больше и больше политиков понимали, что не стоит поддаваться российскому запугиванию.

«С февраля 2022 года героическое и стойкое сопротивление Украины российской агрессии и огромные трудности, с которыми столкнулись российские военные, лишь укрепили западных лидеров в том, что они не должны отступать от давления на Кремль», - говорится в статье.

В-третьих, отмечает Савостьянов, планы России по быстрому захвату Украины свидетельствуют о глубоком непонимании настроений самих украинцев.

Российскому президенту удалось убедить себя в том, что украинцы в целом считают себя не независимой нацией, а «малороссами», которым нужно было воссоединиться с Отечеством.

«Тем самым Путин повторил ошибку, допущенную генералами Белого движения времен российской революции. Он предполагал, что его солдат вместо пуль встретят цветами. Таким образом, российские силы оказались совершенно не готовы к жестокости и размаху сопротивления Украины», - подчеркивает он.

В-четвертых, Путин не имел точного представления об истинном состоянии своей армии.

После многих лет пропаганды и эффектных парадов он ошибочно полагал, что его страна обладает первоклассной армией, способной вести и побеждать в войне. В то же время реальные действия российских военных на украинском поле боя продемонстрировали нечто совершенно иное как россиянам, так и остальному миру, говорится в статье

И пятая ошибка - Путин не имел представления об истинном состоянии российской экономики.

Москва, оказалась неготовой к внезапной и обширной экономической изоляции, возникшей в результате ее войны с Украиной.

Хотя сейчас в России публично превозносят устойчивость российского экономического сектора и минимизируют эффект западного финансового и технологического давления, но в реальности западные санкции уже глубоко повлияли на российскую экономику и будут продолжать оказывать это влияние.

Что же ждет Россию в результате?

Как  отмечает Савостьянов, все это оставляет России очень мало вариантов. Страну теперь ждет будущее глубокой изоляции – или даже подчинения Китаю, поскольку китайцы рассматривают Россию как страну, находящуюся в большой беде, или даже как потенциального вассала.

Практические последствия этого неравномерного партнерства уже видны, поскольку Пекин вытесняет Москву в качестве доминирующей державы в традиционной сфере влияния России в Центральной Азии и на Кавказе и создает там новые пути в Европу, минуя Россию.

Несмотря на все это, говорится в статье, крах России не является неизбежным, ведь исторически каждый последующий российский лидер проводит политику, противоположную политике его предшественника.

«Таким образом, хотя Владимир Путин, возможно, и поставил страну на путь разрушения, его преемник может поправить российский государственный корабль, как только Путин уйдет из поля зрения. Это означало бы более светлое будущее для России – и для всех остальных», - подытоживает Савостьянов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип