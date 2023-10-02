Как защитнику «Азовстали» удалось перехитрить россиян и выбраться живым с завода 2 2.10.2023, 18:23

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Это история, в которую трудно поверить.

Защитник «Азовстали» с позывным «Восток», который единственный не пошел в плен к россиянам, а остался на территории завода, рассказал историю своего выживания.

Это история, в которую трудно поверить. Военный с позывным «Восток» – единственный, кто не вышел в плен к россиянам из «Азовстали». Он остался на территории завода и каким-то образом целую неделю скрывался от россиян.

Затем военнослужащий прошел почти 200 км по территории, которую уже оккупировал враг, и вернулся в свободную Украину.

Dialog.ua сообщает, что интервью с бойцом «Восток», где он делится историей своего выживания, можно посмотреть на YouTube-канале PRESSING.

- Как вышло, что ты не вышел, а остался на «Азовстали»?

- Пришел приказ от президента – сохранить жизнь. И я решил выполнить этот приказ несколько иным способом, считая, что у меня есть шанс.

Формально боец с позывным «Восток» даже не был в подразделении, которое обороняло Мариуполь, но у него был командир, которому он объяснил свою позицию и попросил, чтобы его не подавали в списки к россиянам, а обозначили как без вести пропавшего. По словам «азовца», командир удивился, но все же принял его решение. «Каждый из взвода пожал мне руку и пожелал удачи, чтобы у меня все получилось», – вспомнил военный.

- Как ты подготовил себе место, тайник? Россияне же там проверяли все, что можно, наверное.

- Я бы не сказал, что там (на «Азовстале» – ред.) нельзя остаться незамеченным, – возразил боец. – Это обширная территория. Город в городе, можно сказать. Было много неприметных мест, куда человек никогда не захочет лезть. Мы нашли канализационный люк и нашли ход в сторону, разобрали с другом вход. Это было туннелевидное подземное помещение где-то метров три в глубину. Мы подготовили матрасы, одеяла, принесли воды, немного консерв, сахар, чай и т. д. Мы планировали оставаться вдвоем, но в последний момент друг все же решил пойти в плен. И я остался один.

По признанию «азовца», он провел семь дней в подземном помещении, где можно было передвигаться только на коленях или в полусогнутом положении. При этом, пребывая там, он часто вспоминал фильм «Погребенный заживо».

Главным развлечением защитника в его укрытии была переплавка сахара на карамель, а также обдумывание разных сценариев выхода и придумывание легенды, которая, с большой долей вероятности, могла ему понадобиться при общении с сотрудниками ФСБ.

«Также я пытался больше спать, понимая, что чем больше я сплю, тем быстрее пройдет время. На седьмой день я уже очень плохо себя чувствовал. Понимал, что если не уйду отсюда, то могу умереть от недостатка пищи. И на седьмой день принял решение выходить из этого тайника», – рассказал боец.

Ночью, переодевшись в гражданскую одежду и закопав оружие по разным местам, военный начал двигаться к выходу. Россияне выдавали себя тем, что ходили с фонарями, жгли костры на постах, громко общались, поэтому можно было понимать, где они дислоцируются, а где можно проходить и остаться незамеченным.

«Я шел достаточно долго, нужно было постоянно останавливаться, слушать врага. Там достаточно короткое расстояние до города, но мне пришлось идти от тьмы до самого рассвета. И я удачно вышел в город. Когда я вышел, то было ощущение победы, но я очень сильно ошибался и слишком рано расслабился», – признался «азовец».

Продолжение о том, как он выбирался из оккупированного Мариуполя, военнослужащий сейчас описывает в своей книге. По его словам, пройдя 200 км пешком и стерев ноги в кровь, он все-таки смог обрести свободу. В его книге будет описано немало приключений.

При этом важно отметить, что защитник «Азовстали» с позывным «Восток» снова взял оружие в руки и на данный момент воюет в составе 3-й штурмовой бригады, а его друг, который в последний момент изменил решение, до сих пор находится в российском плену.

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