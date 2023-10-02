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«От такого объема информации голова кругом»

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  • 2.10.2023, 18:39
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«От такого объема информации голова кругом»

Белорус пошел учиться в автошколу в Польше и рассказал, как это было.

Илья (имя изменено) окончил автошколу в Беларуси более 10 лет назад. Все это время он водил машину и называет себя опытным водителем. Сейчас он живет в Польше. И в этом году снова пошел учиться — на этот раз в польскую автошколу. Молодой человек рассказал MOST, почему так вышло и чем польская система обучения водителей отличается от белорусской.

— Срок действия моего белорусского водительского удостоверения истек год назад. Действующие права можно обменять на польские. А вот истекшие — да еще так давно — нет. Нужно ехать в Беларусь, продлевать их там, а уже потом на их основе получать польские, — рассказывает Илья.

Вернуться в Беларусь парень не может из соображений безопасности, поэтому решил начать путь с нуля и обратился в автошколу.

— Там меня предупредили, что для людей, у которых уже есть удостоверение, процедуры повторной сдачи на права не предусмотрено. Поэтому рекомендовали в ужонде, где я буду получать PKK (Profil Kandydata na Kierowcę — профиль кандидата в водители; документ необходим для начала обучения в автошколе. — Прим.), сказать, что у меня нет прав. Врать я не стал, но сказал, что были когда-то давно в Беларуси, не уточнив насколько давно. В итоге PKK мне дали.

В Польше можно обучиться водить машину на ручной или автоматической коробке передач. Если пройти обучение на ручной, то права позволят ездить и на автомате. Но если выучился на автомате, садиться за руль машины с ручной коробкой передач нельзя. Поэтому Илья решил выучиться на ручной.

«В Беларуси мы учили теорию месяц, здесь — неделю»

Сейчас Илья уже прошел курс обучения и готовится к сдаче экзамена.

— В белорусской автошколе 10 с лишним лет назад мы учили теорию месяц. Здесь — неделю по 1,5 часа в день. Но думаю, количество часов сильно варьируется в зависимости от автошколы. Слышал, что в других у учащихся было по пять часов теории в день. Но у нас упор был сделан на самообучении. В стоимость курса входил учебник и диск с заданиями. Они дублировались в сети: нам выдали QR-код, по которому был открыт доступ к программе. В тесте 2400 вопросов. Не то чтобы они были сложнее, чем в Беларуси. Но от такого объема информации голова кругом.

Пройдя курс, Илья понял, что объем теоретической подготовки в Беларуси и Польше в целом совпадает. Но в Польше больше внимания уделяется вопросам технического характера: устройство автомобиля, антиблокировочная система (ABS), электронная система контроля устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR).

— В Беларуси водители могут ненадолго остановиться на остановке общественного транспорта, например, чтобы высадить пассажира. В Польше это недопустимо. Есть небольшие различия в правилах буксировки, проезда перекрестков, скоростного режима в городе: в Европе обычно 50 км/ч, а в Беларуси — 60.

«Если инструктор видит, что ты готов к сдаче, то может не выработать все часы»

Практические занятия у Ильи начались сразу в городе. В отличие от Беларуси занятий на площадке не было. Инструктор белорусу попался очень лояльный.

— Если инструктор видит, что ты готов к сдаче, то может не выработать все часы. Но если у него возникают сомнения, то говорит, что нужно еще позаниматься. Как и в Беларуси, те, кому не хватает часов, предусмотренных курсом, берут дополнительные уроки езды за отдельную плату.

Практический экзамен тоже отличается от белорусского. На площадке нужно сдать только езду задним ходом и эстакаду. Насколько Илья понял, параллельную и диагональную парковку сдавать не придется.

Обучение в автошколе в Белостоке обошлось Илье в 3500 злотых (около 800 долларов по текущему курсу), но в разных школах цены могут отличаться. Еще 200 злотых (около 45 долларов) он заплатил за медосмотр.

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