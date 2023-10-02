Силы обороны Украины «выводят» Черноморский флот РФ из Крыма 2.10.2023, 18:46

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О серии прилетов по объектам оккупантов.

Украинский военный аналитик Юрий Канин озвучил в блоге на Obozrevatel свои прогнозы по поведению российских сил на Крымском полуострове.

Российская агрессия против Украины создала неустанную угрозу, и местные коллаборанты, видимо, понимают, что «если даже камень будет падать с неба», то теперь это будет лучше. Они с иронией поют песню о «легендарном Севастополе», в то время как Черноморский флот РФ получает удары по своим военным объектам, включая корабли, склады, аэродромы, системы ПВО и логистику южной группировки оккупационных войск.

По мнению аналитика, для Черноморского флота начинается новый этап, который должен завершиться полным выводом с территории Украины. Это не только политическое решение, но и суровая реальность, создаваемая Силами обороны Украины.

Для кремлевского режима сохранение военного присутствия в Крыму и контроля в Черном море имеет большое стратегическое значение. Через остров проходят важнейшие логистические маршруты для обеспечения российской военной группировки на Юге Украины. Российские военные корабли всегда были основной угрозой южной части Украины, и существовала даже угроза десанта в Одессу с вражеских десантных кораблей.

Одной из первых статусных военных целей стал флагман ЧФ РФ – ракетный крейсер «Москва». Его уничтожение носило как символический характер, так и отвело остаток российского флота к югу и востоку от Крыма, что также позволило открыть «зерновой коридор».

Уничтожение «Москвы» явилось продолжением приятной тенденции с другими корытами, именуемыми в честь российских топонимов. Ранее, как мы помним, в результате удара «Точки У» по порту Бердянска был утоплен большой десантный корабль «Саратов», а также получили повреждения и задвухсотенных командиров БДК «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».

Еще одним полностью выведенным из строя кораблем стал БДК «Минск». Его вместе с экипажем и находившейся рядом подводной лодкой «Ростов-на-Дону» на «Севморзаводе» уничтожили воздушным ударом 13 сентября 2023 года. Как видим, не приживаются на украинском суше и воде корабли, именуемые в честь топонимов страны-агрессора.

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