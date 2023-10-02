На лице у Путина заметили странное пятно на фоне слухов о тяжелой болезни 10 2.10.2023, 18:49

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Его разглядели на видеозаписи с недавним обращением хозяина Кремля.

На фоне слухов о тяжелой болезни российского диктатора Путина, у него на лице заметили странное пятно. Его разглядели на видеозаписи с недавним обращением главы Кремля.

«Владимир Путин был замечен с таинственным темным пятном на лбу на фоне того, как продолжают распространяться слухи о его онкологическом заболевании и слабом здоровье», – пишет британский таблоид The Sun (перевод - «Униан»).

Журналисты заметили пятно на лбу у Путина в видео, которое он записал по случаю так называемой «годовщины» юридически ничтожной аннексии оккупированных украинских территорий после проведения там «референдумов». 30 сентября Кремль предлагал отметить как «день воссоединения».

Издание не приводит комментариев врачей, однако напоминает, что уже скоро Путину исполнится 71 год. Репортеры также напомнили, что ранее было немало слухов о состоянии здоровья российского диктатора. СМИ неоднократно писали, что Путин серьезно болен: ему приписывали рак поджелудочной железы и щитовидной железы, а также болезнь Паркинсона. Также сообщалось, что лекарства, которые он принимает, оказывают серьёзное влияние на принятие решений относительно российской войны против Украины.

Здоровье Путина: что известно о состоянии диктатора

Уже несколько месяцев в СМИ активно ходят слухи о тяжелой болезни российского диктатора Владимира Путина. В мае 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что глава Кремля, вероятно, болен раком.

В то же время специалисты говорят, что проблемы у Путина не только с физическим здоровьем, но и с ментальным. Так, психиатр, клинический и медицинский психолог Тина Берадзе заявила, что диктатор страдает психопатией. Она заметила, что психопатов очень трудно распознать, потому что они отличные манипуляторы.

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