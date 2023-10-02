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Глава МИД Германии: ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска

  • 2.10.2023, 19:25
Глава МИД Германии: ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска
Анналена Бербок

В Киеве впервые проходит выездное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза.

Украина, включая ее территории, находящиеся сейчас в российской оккупации, в скором будущем станет членом Евросоюза. Такую оценку высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на встрече глав МИД стран - членов ЕС в Киеве в понедельник, 2 октября, пишет dw.com.

- Будущее Украины - в Европейском Союзе. В нашей общности свободы. И скоро она будет простираться от Лиссабона до Луганска, - заявила глава немецкой дипломатии. По словам Бербок, с каждым метром украинской территории, с каждой деревней, освобожденной из российской оккупации «Украина проторивает себе дорогу в ЕС».

Бербок: Украине нужна «зимняя защита»

В то же время глава МИД ФРГ отметила, что потребность Киева в помощи растет по мере приближения холодов. Поэтому Украине необходима «зимняя защита», к которой относится и воздушная оборона, резюмировала министр. При этом она добавила, однако, что у европейцев «имеется уже не так много систем, которые можно было бы поставить» Киеву.

Путь Украины в ЕС

В июле 2022 года Украина официально получила статус страны - кандидата на вступление в ЕС. По мнению Бербок, с тех пор Киев впечатляющим образом начал проводить реформы - как в сферах правосудия и СМИ, так и в плане тяжелой темы коррупции.

Со своей стороны, глава МИД Франции Катрин Колонна, находясь в Киеве, также заявила, что Украина является частью европейской семьи, а России не стоит рассчитывать на усталость европейцев.

29 сентября главы государств и правительств стран ЕС обсуждали в испанской Гренаде призыв Киева еще до конца текущего года начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Еврокомиссия намерена дать свою рекомендацию на этот счет не позднее начала ноября. Итоговое решение должно быть принято на саммите ЕС в Брюсселе в середине декабря. Для вступления Украины в ЕС необходимо согласие на это всех 27 членов Евросоюза.

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