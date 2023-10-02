Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты 1 2.10.2023, 19:41

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Иск одного малоизвестного конкурента экс-президента США отклонили без каких-либо объяснений.

Верховный суд США отказался рассматривать иск о лишении Дональда Трампа права баллотироваться на пост президента в следующем году. Как сообщает «Униан» со ссылкой на CNN, иск подал малоизвестный представитель Республиканской партии Джон Энтони Кастро, который также стремится баллотироваться в президенты.

Необходимость запретить Трампу участвовать в предвыборной гонке он аргументировал тем, что тот способствовал «повстанцам, которые жестоко напали на Капитолий 6 января 2021 года».

Дело Кастро против Трампа основывается на положениях 14-й поправки к Конституции США, согласно которой любой американец не имеет права занимать государственную должность, если он «участвовал в бунте или восстании против властей США или оказывал помощь повстанцам».

Когда-то 14-ю поправку внесли в Конституцию США, чтобы после Гражданской войны бывшие конфедераты не могли занимать государственные должности. Однако в новейшей истории страны поправка не применялась.

Верховный суд США отклонил иск без каких-либо комментариев. Однако CNN отмечает, что это дело отделено от других подобных, которые поданы в суды штатов Миннесота и Колорадо. Там решения будут принимать в конце этого года, и там перспектив у истцов существенно больше.

Штурм Капитолия 6 января 2021 г.

Проиграв Джо Байдену президентские выборы 2020 года Дональд Трамп долгое время отказывался признавать свое поражение и уверял своих сторонников, что у него якобы украли победу, фальсифицировав результаты голосования.

6 января 2021 года тысячи сторонников Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона, чтобы выразить свое недовольство результатами президентских выборов. На этом митинге Трамп призвал толпу прийти к Капитолию, чтобы выразить свою позицию.

Хотя в своей речи Трамп прямо не призывал к каким-либо насильственным действиям, уже изрядно "накрученная" толпа взяла штурмом дом Конгресса. В результате этого происшествия погибли шесть человек, а для Америки в целом это стало самым шокирующим событием со времен теракта 11 сентября 2001 года.

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