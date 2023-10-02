Польша передала Украине первые танки Leopard после ремонта 2.10.2023, 19:45

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Идут работы по ремонту остальных машин.

Польша передала Украине первые танки Leopard, которые были отремонтированы на заводе Бумар-Лабенды. Продолжаются работы по ремонту остальных машин.

«Уже больше года мы работаем через специализированную компанию PGZ Service Orel в рамках установленных отношений с украинской стороной, обслуживая тяжелое оборудование на местах, недалеко от линии фронта. Это четко свидетельствует о том, что нашим главным приоритетом является оказание реальной помощи боевым военным», – отметили в компании Polska Grupa Zbrojeniowa в соцсети X (ранее Twitter).

PGZ также подчеркнула, что постоянно расширяет сотрудничество по поставкам украинской стороне боеприпасов, запасных частей и обслуживанию оборудования.

Ремонт украинской техники в Польше

В июле 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на польской территории начал работать центр по ремонту и техническому обслуживанию танков Leopard, которые используются на поле боя в Украине. Его открыли в городе Гливице.

Впоследствии в Германии подтвердили, что договорились с Польшей о создании центра по ремонту танков Leopard 2, поврежденных в боях на передовой в Украине.

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