«Лукашенко – идейный последователь Гитлера» 2.10.2023, 19:58

Рада БНР жестко ответила Генеральной прокуратуре.

Рада Белорусской Народной Республики приняла «к сведению» информацию об уголовном преследовании, возбужденном в отношении нее Генеральной прокуратурой Беларуси. И ответила на обвинения.

Рада БНР в своем телеграм-канале отметила, что преследование со стороны Генеральной прокуратуры «никоим образом не повлияет на деятельность Рады БНР, ее взаимодействие с демократическими силами Беларуси и ее поддержку белорусских добровольцев, воюющих за свободу и независимость Украины».

В Раде назвали «заведомо ложными и абсурдными» заявления об отрицании Радой БНР независимости белорусского государства, так как именно Рада БНР 25 марта 1918 года «объявила о государственном суверенитете Беларуси, от чего ведет свой отсчет история современной суверенной Беларуси». Также подчеркивается, что Рада БНР «неоднократно осуждала тоталитарные режимы, совершавшие преступления на территории Беларуси, включая режим немецких национал-социалистов».

«Рада БНР заявляет, что Лукашенко - единственный правитель современного европейского государства, который является открытым идейным последователем как советского, так и гитлеровского режимов», – отметили в заявлении.

Там напомнили, что Лукашенко публично делал антисемитские заявления, выражал восхищение политическими практиками Адольфа Гитлера и «выстроил политическую систему Беларуси в соответствии с гитлеровскими принципами презрения к демократическим свободам и правам человека, презрения к парламентской демократии, а также концентрации абсолютной власти в одних руках».

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