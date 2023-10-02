закрыть
2 октября 2023, понедельник, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко – идейный последователь Гитлера»

  • 2.10.2023, 19:58
«Лукашенко – идейный последователь Гитлера»

Рада БНР жестко ответила Генеральной прокуратуре.

Рада Белорусской Народной Республики приняла «к сведению» информацию об уголовном преследовании, возбужденном в отношении нее Генеральной прокуратурой Беларуси. И ответила на обвинения.

Рада БНР в своем телеграм-канале отметила, что преследование со стороны Генеральной прокуратуры «никоим образом не повлияет на деятельность Рады БНР, ее взаимодействие с демократическими силами Беларуси и ее поддержку белорусских добровольцев, воюющих за свободу и независимость Украины».

В Раде назвали «заведомо ложными и абсурдными» заявления об отрицании Радой БНР независимости белорусского государства, так как именно Рада БНР 25 марта 1918 года «объявила о государственном суверенитете Беларуси, от чего ведет свой отсчет история современной суверенной Беларуси». Также подчеркивается, что Рада БНР «неоднократно осуждала тоталитарные режимы, совершавшие преступления на территории Беларуси, включая режим немецких национал-социалистов».

«Рада БНР заявляет, что Лукашенко - единственный правитель современного европейского государства, который является открытым идейным последователем как советского, так и гитлеровского режимов», – отметили в заявлении.

Там напомнили, что Лукашенко публично делал антисемитские заявления, выражал восхищение политическими практиками Адольфа Гитлера и «выстроил политическую систему Беларуси в соответствии с гитлеровскими принципами презрения к демократическим свободам и правам человека, презрения к парламентской демократии, а также концентрации абсолютной власти в одних руках».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип