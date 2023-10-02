Бахмутский fatum 2.10.2023, 20:12

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После череды безуспешных контратак ресурс РОВ сточился.

На протяжении последнего времени мы, говоря о Бахмуте, хорошо изучили названия сёл его окружающих, особенно в южном секторе. О Клещиевке и Андреевке, которые уже физически не существуют, слышали практически все. Но в ближайшие дни привычные нам названия будут заменены новыми. И одно из них — «железка2, отмечает известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В то время как Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка являлись составными частями опорной линии оккупантов в юго-западном секторе Бахмута, «железка» представляла собой условный оборонный рубеж, пересечение которого создавало бы российским оккупационным войскам (РОВ) очень много проблем, ведь по левую сторону от него - это прямой путь на южную логистическую артерию 0513.

После череды безуспешных контратак на Клещиевку и Андреевку ресурс РОВ сточился и по большей части они сейчас сидят по левую сторону от «железки» в посадках в ожидании неизбежного - зачистки. Но пересечь «железку», как многим кажется, это не такая уж и простая задача. Не простая, но и не невыполнимая.

Есть несколько локаций, в которых пересечение более упрощённое, особенно в районе Андреевки, благодаря наличию переходов и наилучшего направления на Одрадовку. Но пока они простреливаются врагом, особенно с близлежащих посадок. Решение - вопрос времени и количества кассет. Затем зачистка остатков.

Звучит на первый взгляд складно, но это результат кропотливой работы с очень высокой ценой. И не нужно забывать об этом и торопить события, которые торопить нельзя.

Но, главное то, что так или иначе, а этот переход произойдёт и начнётся продвижение к 0513, которая уже сейчас находится под огневым контролем СОУ. Но, когда над 0513 будет установлен физический контроль, можно говорить не то, чтобы об успехе в юго-западном секторе и начале продвижения в юго-восточном. Это точка в возможностях обороны РОВ в целом к югу от Бахмута и не только. Это возможность и взятия под огневой контроль восточной логистики.

Что самое интересное, РОВ в районе Бахмута могут оперировать тем ресурсом, что там есть, тянуть лишний особо нет откуда. И усилить юг они могут только за счёт севера, а если стягивать подразделения с севера, то потенциал там уменьшается, что вполне может иметь уже своим последствия.

Но как оперировать ресурсом, после установления огневого контроля над всей логистикой?

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