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Силы обороны Украины рассказали о поражении российских позиций за сутки

  • 2.10.2023, 20:50
Силы обороны Украины рассказали о поражении российских позиций за сутки

Что попало под удар?

Силы обороны Украины отчитались о поражении российских позиций за текущие сутки. В частности, авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ. Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 артиллерийских средства противника.

В свою очередь, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив 7 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 4 вражеских «шахеда».

«Всего враг нанес 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах», - говорится в сводке.

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