Россияне живут иллюзиями: как Украина уничтожает ВПК врага 2.10.2023, 21:14

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Украине удается проводить уникальные операции.

В воскресенье, 1 октября, в российский Смоленск прилетели дроны, которые атаковали известный авиазавод. Это уникальная операция, в ходе которой россияне получили существенные повреждения.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, 3 из 4 дронов, которые попали и повредили предприятие – это отличный результат.

Россияне создают иллюзии

Борис Тизенгаузен предположил, что россияне не будут пытаться перенести производство ракет, дронов и так далее «под землю», как это сделали в Иране. Российский ВПК переместить под землю почти невозможно. Кроме того, враг живет иллюзиями.

- Они постоянно говорят, что все отремонтируют. Создается иллюзия, они говорят: «сбили все дроны, ракеты». То есть в российском информационном поле никаких повреждений не нанесли, – обратил внимание он.

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