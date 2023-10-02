Что происходит, если выпускник не является на место распределения? 2.10.2023, 21:21

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Юрист ответила на важные вопросы про распределение.

«С сентября 2022 года суммы на возмещение космические, просто огромные», — рассказывает юрист БГУ, к которой «Еврорадио» обратилось от имени слушательницы Светланы.

Младший сын женщины готовится к поступлению. Старший учится на последнем курсе (бюджет) и после окончания вуза хочет уехать за границу.

Специалист подробно объясняет, каким штрафом грозит отказ от распределения без уважительной причины, какими могут быть эти причины и что ждёт выпускника, если у него нет денег на компенсацию.

— Что происходит, если выпускник не является на место распределения?

— Организация уведомляет БГУ о том, что выпускник не прибыл. После этого сообщения мы начинаем работу по сбору информации: что случилось, почему не приступил к работе и так далее. Выпускнику направляется письмо о предоставлении сведений, дающих право на освобождение от возмещения.

Например, к таким основаниям относятся: инвалидность до достижения 18-летия, просто инвалидность 1-2 группы, инвалидность 1-2 группы, поставленная одному из родителей (усыновителей) или супругу (супруге), а также если есть ребёнок с инвалидностью.

Также на освобождение от распределения имеют право выпускники, у которых возникли медицинские противопоказания к работе по полученной специальности и присвоенной квалификации, а также в случае ликвидации организации заказчика кадров.

Если вы не являетесь на работу по одной из этих причин, никаких выплат с вас не потребуют. Если таких оснований нет, создаётся приказ на погашение задолженности в течение шести месяцев от даты приказа.

Суммы очень большие. Их устанавливаем не мы и они могут быть разными, в зависимости от факультета. Например, 60 тысяч рублей, но был случай, когда человеку надо было выплатить и 67 тысяч.

— Можно ли договориться с работодателем, не отрабатывать и не выплачивать по возмещению?

— Работодатель и выпускник мало о чём могут договориться между собой, потому что у работодателя небольшой перечень оснований, по которым он может выпускника уволить. В Беларуси есть гарантия, предоставленная государством: молодых специалистов нельзя увольнять по соглашению сторон. Также нельзя просто прийти и сказать: «Я увольняюсь».

— Можно ли немного поработать по распределению, а потом уйти и ничего не платить?

— Платить всё равно придётся, но если выпускник какое-то время поработал (как минимум 15 дней), сумма будет меньше.

Например, когда человек понимает, что не хочет работать по распределению, он пишет заявление в БГУ: «Прошу произвести расчёт суммы средств, подлежащих возмещению». В течение 15 дней ему должен прийти ответ. Он возмещает сумму, и его увольняют по соглашению сторон. Наниматель его отпускает.

Сумма пропорциональна отработанному времени: чем больше он проработает по распределению, тем меньше будет сумма. Если не выйдет вообще — сумма будет стопроцентная.

— Что происходит, если выпускник не выплачивает компенсацию в течение шести месяцев?

— Нам приходится заявлять в суд. Сразу предупреждаю, что в таком случае выпускнику надо будет заплатить в казну государства ещё 5% от суммы иска. Ну, вы представляете, какая в итоге накручивается цифра.

Если выпускник проигрывает суд, последний выносит решение, после которого выпускнику надо ежемесячно погашать задолженность. Такие истории часто растягиваются на годы.

При этом главное, чтобы человек платил. Никаких ограничений на него не накладывается.

— А если человек не успел собрать полную сумму на погашение за шесть месяцев?

— По закону деньги нужно выплатить в течение шести месяцев и мы должны заявить, но случаи бывают разные. Например, я вижу, что к оплате у выпускника 40 тысяч и половину он уже выплатил. Тогда я могу заняться теми, кто вообще не платит, и у него будет немного времени доплатить.

— Что будет, если ничего не платить?

— Такое случается. Слишком большие суммы — люди принципиально отказываются от выплат. В такой ситуации с нашей стороны всё по той же схеме: отправляем письмо, ждём ответа, если не выплачивает в течение шести месяцев, обращаемся в суд.

Если человек находится в стране, суд может ограничить его выезд за пределы Беларуси. Например, он захочет уехать, а его развернут на границе.

Органы принудительного исполнения могут, например, описать технику или наложить ограничения на вождение машиной. Но это не уголовное дело, то есть посадить — не посадят. Такого, чтобы описали квартиру, на моей практике тоже не было.

— А что будет, если человек выедет из страны? Долг будет висеть?

— Какого-то определённого срока у таких дел нет. Мы будем продолжать заявлять в органы принудительного исполнения. Если про дело забудут, это не значит, что его простили. Процедуру можно продолжить и позже. Многие уезжают и думают, что никогда не вернутся, однако обстоятельства бывают разные.

К слову, можно поработать немного по распределению, а потом перераспределиться. За границу мы, конечно, не распределим, но внутри страны такое возможно.

Выпускник обращается в учреждение образования и предоставляет согласия двух нанимателей (того, к которому он был распределён, и того, к кому он хочет распределиться).

— А если выпускник не явится по месту распределения, потому что его посадили?

— Бывают и такие случаи. Вообще, выпускник должен явиться на работу 1 августа. Если человека посадили на сутки и он не вышел, это может приравниваться к прогулу. И тогда всё по той же схеме — в течение шести месяцев придётся погашать задолженность.

Но многое зависит от нанимателя, с которым можно попробовать поговорить и попросить подождать работника. Если он выйдет не через полгода, теоретически такое возможно.

— Будет ли увеличен срок распределения на 5-6 лет?

— Пока такой информации нет, но кодекс недавно менялся, и обычно изменения вносятся с 1 сентября нового учебного года. Так что даже если нововведение появится, под него вряд ли попадут выпускники 2023—2024 учебного года.

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