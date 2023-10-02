Германия объявила о предоставлении новой помощи Украине
- 2.10.2023, 21:35
В частности, в новую партию вошли радиостанции для танков Leopard.
Германия объявила о предоставлении Украине новой партии помощи. В нее вошли вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы и тому подобное.
Об этом говорится в обновленном перечне оказанной помощи, опубликованном на сайте немецкого правительства. В частности, в новую партию вошли радиостанции для танков Leopard.
Также Украина получит такую помощь:
- 14 вездеходов Bandvagn 206;
- мостоукладчик Biber;
- 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- 21 автомобиль для охраны границы;
- 20 тысяч защитных очков;
- 239 криптофонов;
- 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
- комплект для дронов Vector;
- 32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов;
Кроме того, Берлин предоставит Киеву 1 202 инфузионных насоса. Это медицинское оборудование, предназначенное для непрерывного введения препаратов с точной дозировкой в течение длительного времени.