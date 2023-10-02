Германия объявила о предоставлении новой помощи Украине 2.10.2023, 21:35

В частности, в новую партию вошли радиостанции для танков Leopard.

Германия объявила о предоставлении Украине новой партии помощи. В нее вошли вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы и тому подобное.

Об этом говорится в обновленном перечне оказанной помощи, опубликованном на сайте немецкого правительства. В частности, в новую партию вошли радиостанции для танков Leopard.

Также Украина получит такую помощь:

- 14 вездеходов Bandvagn 206;

- мостоукладчик Biber;

- 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;

- 99 терминалов спутниковой связи;

- 21 автомобиль для охраны границы;

- 20 тысяч защитных очков;

- 239 криптофонов;

- 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;

- комплект для дронов Vector;

- 32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов;

Кроме того, Берлин предоставит Киеву 1 202 инфузионных насоса. Это медицинское оборудование, предназначенное для непрерывного введения препаратов с точной дозировкой в течение длительного времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».