В Беларуси рождаемость падает каждый год на 10% 6 2.10.2023, 21:55

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Об этом заявили в РНПЦ «Мать и дитя».

Заместитель директора Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии Елена Гошкевич сказала, что в Беларуси рождаемость падает каждый год примерно на 10%.

- Если говорить о сухой статистике, то мы имеем каждый год падение рождаемости приблизительно на 10%. И в 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м. И в 2023-м мы ожидаем те же минус 10%.

Если говорить о связи уровня рождаемости с политическими событиями, то, как выразилась специалист, нюансы были.

По словам замдиректора РНПЦ, «ковидный год немножко дал о себе знать за счет того, что люди не общались совсем». Но проблема, по словам Елены Гошкевич, лежит куда глубже.

- Если мы сейчас в принципе имеем вариант общения виртуального в основном у молодежи, то ковидные времена привели к тому, что люди пребывали в таком страхе, что им даже в голову не приходило, что они могут общаться с целью завести семью или обсуждать вопросы рождения детей, - сказала врач, добавив: - Тем не менее дети рождались и семьи создавались. Когда человек мотивирован на рождение ребенка, то никакие катаклизмы…

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