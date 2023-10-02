закрыть
2 октября 2023, понедельник, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси рождаемость падает каждый год на 10%

6
  • 2.10.2023, 21:55
  • 1,394
В Беларуси рождаемость падает каждый год на 10%

Об этом заявили в РНПЦ «Мать и дитя».

Заместитель директора Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии Елена Гошкевич сказала, что в Беларуси рождаемость падает каждый год примерно на 10%.

- Если говорить о сухой статистике, то мы имеем каждый год падение рождаемости приблизительно на 10%. И в 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м. И в 2023-м мы ожидаем те же минус 10%.

Если говорить о связи уровня рождаемости с политическими событиями, то, как выразилась специалист, нюансы были.

По словам замдиректора РНПЦ, «ковидный год немножко дал о себе знать за счет того, что люди не общались совсем». Но проблема, по словам Елены Гошкевич, лежит куда глубже.

- Если мы сейчас в принципе имеем вариант общения виртуального в основном у молодежи, то ковидные времена привели к тому, что люди пребывали в таком страхе, что им даже в голову не приходило, что они могут общаться с целью завести семью или обсуждать вопросы рождения детей, - сказала врач, добавив: - Тем не менее дети рождались и семьи создавались. Когда человек мотивирован на рождение ребенка, то никакие катаклизмы…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип