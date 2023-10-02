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Три самолета «Аэрофлота» сломались за один день

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  • 2.10.2023, 22:02
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Три самолета «Аэрофлота» сломались за один день

Российские туристы только с третьей попытки смогли покинуть территорию РФ и улететь в Турцию.

Самолет Boeing 777 российской компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси. Рейс SU275 был отменен, сообщает The Moscow Times.

Поломка возникла в результате действий сотрудников наземных служб таиландского аэропорта, утверждают в авиакомпании. Пассажиров перенаправили на другие рейсы. На время ожидания людей обеспечили питанием и напитками. Также было организовано их размещение в гостинице.

Кроме того, в Москве застряли 400 пассажиров «Аэрофлота», собиравшихся в Турцию. Их пытались доставить в Анталью дважды. Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. Второй самолет также оказался сломан: его чинили 1,5 часа, не выпуская людей из салона, но эти попытки успехом не увенчались, пишет Shot. В итоге пассажиры смогли вылететь в Турцию с задержкой на восемь часов только в понедельник утром. В качестве компенсации им выдали купоны на 600 рублей.

Самолеты российских авиакомпаний стали в два раза чаще ломаться в полете, подсчитала «Новая газета. Европа». С января по август 2023 года было зафиксировано более 120 таких случаев, тогда как в предыдущие пять лет за аналогичный период в среднем происходило 55.

Чаще всего у самолетов ломаются двигатели (30% случаев) и шасси (25% случаев). Также встречаются проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования и лобовым стеклом (по 3–6% случаев на каждую из перечисленных проблем).

Из имевшихся у российских авиакомпаний на апрель 2022 года 817 иностранных самолетов по меньшей мере 72 (9%) уже пережили минимум одну поломку, которую устраняли несертифицированные сервисы с использованием запчастей неизвестного происхождения. Одним из источников деталей могла стать «каннибализация» самолетов. К январю 2023 года на запчасти оказалось разобрано 25–30% парка.

С весны 2022 года авиаперевозчики требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), в результате чего самолеты часто летают неисправными, писал «Проект». Также сообщалось, что пилоты «Аэрофлота» начали отключать отказавшие тормоза из-за невозможности их заменить. По словам бывшего пилота авиакомпании Nordwind, многие перевозчики стали летать, полагаясь на «русское авось» .

После вторжения России в Украину Евросоюз, США и Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Под санкции попали крупнейшие отечественные авиакомпании и их руководители. В начале марта 2022 года производители Boeing и Airbus прекратили поставки запчастей, техобслуживание и поддержку российских авиалиний. Также из-за ограничений были расторгнуты договоры лизинга.

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