Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется 2.10.2023, 22:11

Продлен запрет на полеты над южной частью Беларуси.

Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0618/23 с 1 октября по 23:59 31 декабря 2023 года, отмечает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Данное ограничение не распространяется на авиацию ВВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась.

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси и через территорию Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты.

Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства РБ был зафиксирован 6 октября 2022 г.

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2023 года.

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