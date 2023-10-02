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Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется

  • 2.10.2023, 22:11
Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется

Продлен запрет на полеты над южной частью Беларуси.

Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0618/23 с 1 октября по 23:59 31 декабря 2023 года, отмечает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Данное ограничение не распространяется на авиацию ВВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась.

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси и через территорию Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты.

Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства РБ был зафиксирован 6 октября 2022 г.

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2023 года.

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