«Послание Путину»: США готовят новый пакет военной помощи Украине 1 2.10.2023, 22:14

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Кремль зря надеется «пересидеть» Запад в войне против Украины, говорят в Белом доме.

После принятия временного бюджета США, в который не включили расходы на поддержку Украины, Белый дом намерен объявить в ближайшее время о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, новый пакет помощи призван подтвердить приверженность Америки своим обязательствам в отношении «храбрых украинцев», противостоящих российской агрессии. Также это должно стать сигналом для Кремля, где надеются пересидеть западную помощь Киеву.

«Вот наше послание Путину. Президент США Джо Байден создал коалицию из более чем 50 стран. Он предоставил помощь, чтобы поддержать Украину... Мы собрали больше чем 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину... За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается, – заявила Жан-Пьер.

Также спикер Белого дома заверила, что, несмотря на особенности временного бюджета, в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка помощи Киеву. По ее словам, действующая администрация намерена помогать Украине «сколько потребуется».

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