Ученые: Люди, которые быстро ходят, живут дольше 20.10.2023, 1:01

Исследователи проанализировали данные более 400 тысяч британцев.

Если вы из тех людей, которые все время куда-то спешат, для вас есть хорошая новость — ваше здоровье выиграет от быстрой ходьбы.

Исследование показало, что люди, которые быстро ходят, имеют больше шансов прожить дольше, по сравнению с теми, кто двигается медленно.

The Telegraph сообщал, согласно анализу данных более 400 тысяч британцев, за которыми наблюдали в течение более десяти лет, быстрая ходьба имеет преимущества. Участников исследования попросили отнести себя к трем группам — тех, кто идет быстро, медленно или средне, людям дали ориентир, что медленная скорость была менее 4 км в час, средняя — 4−6 км в час, быстрая — более 6 км в час.

Оказалось, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 60% меньше у тех, кто быстро ходил.

Кроме того, люди, которые «быстро ходили», имеют более чем на четверть меньше шансов умереть от рака, чем их сверстники, склонные к легким прогулкам.

«Поэтому скорость ходьбы может использоваться в рутинной клинической практике как прогностический маркер сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, связанной с другими причинами. Сейчас нужны дальнейшие клинические и доклинические исследования, чтобы исследовать механизмы этих различий», — отметили ученые.

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