Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего 20.10.2023, 2:12

Указ вступил в силу.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ подписал сегодня, 19 октября.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский утвердил в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Баргилевича Анатолия — Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем указом глава государства вывел из состава Ставки:

Танцура Игоря — командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины,

Сергея Круга — экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Этот указ вступает в силу дня опубликования (19 октября).

Отметим, Ставка верховного главнокомандующего — это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

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