Сын Роналду подписал контракт с саудовским клубом 20.10.2023, 5:24

13-летний футболист взял номер своего отца — семерку.

Сын Криштиану Роналду — Криштиану Роналду-младший — подписал контракт с академией саудовского «Ан-Насра», где выступает его отец. Об этом сообщили Ar-Riyadiyah

и журналист Фабрицио Романо.

Роналду-младшему 13 лет, он будет выступать за команду, где возраст игроков не превышает 15 лет. Он взял себе номер отца — семерку.

Ранее Роналду-младший выступал в академиях итальянского «Ювентуса» и английского «Манчестер Юнайтед», когда в этих клубах играл его отец.

Роналду-старший подписал контракт с «Ан-Насром» в декабре 2022 года. За команду 38-летний португалец провел 30 матчей, забил 25 голов и сделал восемь результативных передач. Контракт футболиста закончится в 2025 году.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. По ходу своей карьеры он также играл за португальский «Спортинг» и мадридский «Реал».

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