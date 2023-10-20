Глава СК РФ призвал лишать гражданства мигрантов за отказ ехать на войну в Украину 20.10.2023, 6:03

Александр Бастрыкин

За первое полугодие 2022 года более 60 000 жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили гражданство РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать приобретенного российского гражданства иностранцев, которые уклоняются от воинской службы. Об этом он заявил, выступая в ходе военно-научной конференции Клуба военачальников России.

«Пока идет «специальная военная операция», я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — уверен Бастрыкин.

Глава Следственного комитета не впервые предлагает привлекать иностранцев, получивших российское гражданство, к участию в войне. В январе 2023 года в интервью «Российской газете» Бастрыкин предлагал «рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции». По его словам, за первое полугодие 2022 года более 60 000 жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство. Они обрели «не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны», считает глава СКР.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» граждане, в том числе недавно получившие паспорт, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении упрощенного порядка для предоставления гражданства иностранцам, которые заключили контракт на военную службу на срок не менее года и принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

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