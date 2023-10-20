СМИ: Армии Израиля разрешили начать наземную операцию в секторе Газа 20.10.2023, 7:37

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ЦАХАЛ получил «зеленый свет».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила «зеленый свет» на проведение наземной операции в секторе Газа. Первым и основным заданием для израильский военных является уничтожение террористов ХАМАС.

Об этом сказал член кабинета безопасности Израиля. Его слова процитировало издание ABC News. Он отметил, что военным разрешили начать операцию, когда они будут готовы.

Министр экономики Израиля Нир Баракат отметил, что «заложники и жертвы среди гражданского населения будут второстепенными по сравнению с уничтожением ХАМАС, даже если на это уйдет год».

Отвечая на вопрос о километрах подземных туннелей, построенных ХАМАС под сектором Газа, он сказал, что они станут «самым большим кладбищем в мире».

«Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть наших заложников живыми, но первым и последним приоритетом является уничтожение ХАМАС», – отметил Баракат.

В то же время министр сельского хозяйства Ави Дихтер отметил, что ХАМАС и «Исламский джихад» вместе насчитывают около 50 тысяч боевиков.

Как пишет издание, террористы ХАМАС утверждают, что удерживают некоторых или всех израильских заложников, взятых ими в плен, именно в подземных тоннелях.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал военным, размещенным на границе с сектором Газа: «Те, кто сейчас смотрит на Газу издалека, увидят ее изнутри. Я вам это обещаю».

15 октября в The New York Times писали, что армия Израиля перенесла наземную операцию в секторе Газа, которую должна была начать 14 октября. Вторжение было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

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