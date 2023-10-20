ISW: Украинские морпехи разбили войска РФ и заняли левый берег Днепра 20.10.2023, 7:47

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Прорыв оказался значительно масштабнее, чем все предыдущие рейды.

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что наступление ВСУ на левом берегу Днепра Херсонской области масштабнее, чем те рейды, что было раньше.

Как сообщается в отчете ISW, геолокационные кадры указывают на присутствие украинских военных вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста

По словам российских пропагандистов, в четверг, 19 октября, две диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты Украины форсировали Днепр, разгромили войска оккупантов в этом районе и завоевали плацдарм в поселке Крынки.

Хотя российская пехота якобы контратаковала ВСУ, однако Силы обороны Украины все еще контролируют дома в Крынках и ждут подкрепления.

Другой российский блогер утверждает, что украинские войска использовали больше живой силы в атаках на Крынки, чем раньше.

Некоторые российские источники, в том числе глава Херсонской областной оккупационной администрации Владимир Сальдо, отмечают, что войска РФ оттеснили украинские силы из района Пойма-Песчановка-Подстепное на позиции вдоль побережья Днепра и у Антоновского железнодорожного моста.

Добавляется, что ВСУ пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиаударами и обстрелами со стороны оккупантов.

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