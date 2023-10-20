Белорусский врач: Идиотизм руководства не знает границ 20.10.2023, 7:50

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Как лукашисты добивают белорусскую медицину.

В Речицкой районной больнице сотрудников, которые хотят уйти, теперь увольняют после согласования с местным исполкомом. Такая система уже действует по всей Гомельской области — это распоряжение местных чиновников.

Как такие нововведения характеризуют положение дел в белорусском здравоохранении? Об этом сайту Charter97.org рассказал врач-травматолог Алексей Носов:

— Власти пытаются абсолютно любыми способами удержать людей на рабочем месте. Но вместо того, чтобы создавать адекватные условия труда и жизни, они пытаются приковывать цепью, прибивать гвоздями, запугивать. По-другому они не умеют. Ну да, три человека испугаются, а пять не испугаются и решат вопрос другим образом. Они могут вообще уйти из медицины, потому что это, грубо говоря, больше хобби в Беларуси, а не основной заработок, здесь я имею в виду молодых врачей.

Когда ты устроился, у тебя есть категория, ты успел сделать себе имя, у тебя есть какие-то левые деньги (потому что без этого существовать абсолютно нельзя в условиях белорусской медицины), тогда ситуация выглядит по-другому. Но если ты молодой специалист, то намного проще стать торговым представителем любой фармацевтической компании и зарабатывать больше денег, чтобы обеспечивать семью. Можно вообще уехать в другую страну и там жить и работать. Мне кажется, что это так все будет.

Дело в том, что население потихонечку начинает возмущаться нехваткой медперсонала. Белорусы очень толерантны, соответственно, они где-то на кухнях там лбы себе об стол поразбивают, что, «вот у нас там к врачу не попасть», «мне операцию назначили через пять лет».

Опять же, это палка о двух концах. Если жалобами закидать министерство здравоохранения, то накажут даже не главврачей, а непосредственно самих врачей, власти могут придумать очередной идиотизм.

Я сейчас серьезно говорю, что могут ввести какую-то подписку о невыезде, уголовную ответственность или что-то в этом роде. Идиотизм руководящих работников в Беларуси не знает границ. Вместо того, чтобы делать нормально свое дело, обеспечивать людей нормальными условиями труда, они воруют, воруют, воруют и воруют. А потом уже начинают только думать о том, что людям плохо, как сделать так, чтобы на голом месте создать что-то потрясающее, что-то функционирующее, что-то эффективное.

Этого никогда не получится, потому что надо головой думать, а не карманом своим. Не знаю, когда они нажрутся этими деньгами, честное слово, просто противно смотреть на этих людей.

Раньше было смешно, потом жалко, а теперь просто противно смотреть на этих прихлебателей и чиновников. Я не знаю, к чему они придут в итоге, но ничего хорошего там не будет с таким управлением.

— Вы сказали, что идиотизм властей не знает границ. Что еще они могут придумать?

— Я мог бы сейчас накидать вам много вариантов, но я не хочу давать им идеи. Они будут цепляться за любые дурацкие варианты, под смертную казнь не подведут, но под серьезные сроки могут попробовать. Но это еще больше будет отталкивать людей от профессии, никто же не запрещает врачу сменить тип деятельности, уйти совершенно в другую сферу. Но у властей мозг работает в другую сторону — наказать, наказать, наказать.

Что они могут сделать на самом деле — они могут создать нормальные условия труда, еще есть шанс, по крайней мере — в медицине.

Эта сфера, конечно, зависит от экономики страны, но в меньшей степени, чем производство, сельское хозяйство и все остальные вещи. Можно только на правильной организации труда выиграть очень много, даже не имея больших ресурсов.

Для этого надо обеспечить правильное взаимодействие всех служб, донести до населения правила пользования этими службами и донести до служб, как они должны действовать. И тогда эффективность здравоохранения увеличится. Мы с коллегами создали хороший проект будущей системы здравоохранения Беларуси, там предложения не только по медицине, а в целом по всему государству, включая даже Конституцию. Если бы власти сели и проработали это все, то могло бы что-то получиться, но не наказаниями. Наказаниями у них ничего не получится, это только усугубит вопрос.

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