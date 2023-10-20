«Надо Кочановой предложить эту коллекцию» 3 20.10.2023, 8:10

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Минчанка показала в TikTok женскую одежду из ГУМа и ЦУМа.

Минчанка с ником Olga_Che выкладывает в TikTok видео про моду, кино и вообще столичную жизнь. Самые популярные ее ролики — обзоры из госунивермагов ГУМ и ЦУМ, где девушка разглядывает и примеряет женскую одежду. Сами модели, кажется, попали на вешалки из далекого прошлого, а цены на них — из космоса. То и другое веселит и удивляет соцсети одинаково.

На днях автор блога отправилась в ГУМ выбирать платье. Балахонистые модели странных расцветок, с цветочным и леопардовым принтом, наверное, могут прийтись по душе страстным любителям винтажа а-ля 70−80-е (девушка даже демонстрирует их под музыку из советского кино) — но вряд ли массовому покупателю.

А вот цены на ретро от «Беллегпрома» — вполне дизайнерские: большинство моделей стоят дороже 220 рублей.

«Кажется, что все плохо с моделями, однако на самом деле все плохо с ценами», — приходит к выводу Olga_Che в очередном обзоре одежды из ГУМа: стоимость джемперов и свитерков — под 100 рублей, но есть и еще дороже.

Зато однажды минчанка все в том же ГУМе вдобавок к многообразию леопардового принта нашла платья «под зебру», «под пальму» и «под попугая» — получилась настоящая «африканская» коллекция в стиле сафари.

А вот бескомпромиссный винтаж, который продают в ЦУМе. Цены на модели автор милосердно не показывает.

Отдельную подборку минчанка посвятила женским головным уборам на осень из ГУМа: говорит, когда снимала первый такой ролик лет пять назад, «были те же шапки».

В комментариях пользователи разрываются между смехом и шоком от увиденного — и от безнадежно устаревших моделей, и от цен, по которым их предлагают покупать:

«От цен стало плохо, даже от фасонов не так».

«Я пенсионерка, но и мне не хочется такое надевать, а цена — треть моей пенсии, даже немного больше…»

«Это покойницкие?»

«Это же ничего придумывать не надо: открыл журнал моды 70-х и вуаля».

«Нормальные семидесятые. Вот через 50 лет технологии продвинутся, и заживем стильно в 2023-м».

«На эти наряды должна еще быть страховка по таким ценам».

Многих мучает вопрос, откуда вообще такая одежда берется:

«Может, это старые советские запасы были. А сейчас просто склады освобождают».

«Наверное, нашли склад с платьями послевоенного времени, что добру пропадать».

Приобретать себе такой гардероб комментаторы в большинстве своем не готовы (хотя несколько ценителей все же нашлось), зато предлагают идеи, куда его можно девать:

«Легпрому на зарплату эти шедевры!»

«Надо Наталье Ивановне Кочановой предложить эту коллекцию».

И подытоживают: «Нет, нельзя нам секонды закрывать. Пойду, пока не закрыли еще эти конкуренты».

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