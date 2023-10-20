«Надо Кочановой предложить эту коллекцию»3
- 20.10.2023, 8:10
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Минчанка показала в TikTok женскую одежду из ГУМа и ЦУМа.
Минчанка с ником Olga_Che выкладывает в TikTok видео про моду, кино и вообще столичную жизнь. Самые популярные ее ролики — обзоры из госунивермагов ГУМ и ЦУМ, где девушка разглядывает и примеряет женскую одежду. Сами модели, кажется, попали на вешалки из далекого прошлого, а цены на них — из космоса. То и другое веселит и удивляет соцсети одинаково.
@nikolnick #ВэтотДень #мода #минск #гум #покупки #хорошийвкус ♬ оригинальный звук - Olga_Che
На днях автор блога отправилась в ГУМ выбирать платье. Балахонистые модели странных расцветок, с цветочным и леопардовым принтом, наверное, могут прийтись по душе страстным любителям винтажа а-ля 70−80-е (девушка даже демонстрирует их под музыку из советского кино) — но вряд ли массовому покупателю.
А вот цены на ретро от «Беллегпрома» — вполне дизайнерские: большинство моделей стоят дороже 220 рублей.
@nikolnick #обзор #гумминск #одежда #мода2023❤ #модабеларусь #минск #покупки #распакоука #беларускiцiкток ♬ оригинальный звук - ESAYL
«Кажется, что все плохо с моделями, однако на самом деле все плохо с ценами», — приходит к выводу Olga_Che в очередном обзоре одежды из ГУМа: стоимость джемперов и свитерков — под 100 рублей, но есть и еще дороже.
Зато однажды минчанка все в том же ГУМе вдобавок к многообразию леопардового принта нашла платья «под зебру», «под пальму» и «под попугая» — получилась настоящая «африканская» коллекция в стиле сафари.
А вот бескомпромиссный винтаж, который продают в ЦУМе. Цены на модели автор милосердно не показывает.
@nikolnick #обзор #модаминск #гум #минск #беларусь #осень2023 #покупки #одежда ♬ original sound - Christie on the street
Отдельную подборку минчанка посвятила женским головным уборам на осень из ГУМа: говорит, когда снимала первый такой ролик лет пять назад, «были те же шапки».
В комментариях пользователи разрываются между смехом и шоком от увиденного — и от безнадежно устаревших моделей, и от цен, по которым их предлагают покупать:
@nikolnick #мода #цумминск #одежда #беларускіцікток #минск ♬ оригинальный звук - Камилла Гресь
«От цен стало плохо, даже от фасонов не так».
«Я пенсионерка, но и мне не хочется такое надевать, а цена — треть моей пенсии, даже немного больше…»
«Это покойницкие?»
«Это же ничего придумывать не надо: открыл журнал моды 70-х и вуаля».
«Нормальные семидесятые. Вот через 50 лет технологии продвинутся, и заживем стильно в 2023-м».
«На эти наряды должна еще быть страховка по таким ценам».
Многих мучает вопрос, откуда вообще такая одежда берется:
@nikolnick #кандибобер #головныеуборы #минск #гум #беларусь #обзор #мода #осень2023 #модныйприговор #балерина #женщина ♬ original sound - MAKS PAIGE
«Может, это старые советские запасы были. А сейчас просто склады освобождают».
«Наверное, нашли склад с платьями послевоенного времени, что добру пропадать».
Приобретать себе такой гардероб комментаторы в большинстве своем не готовы (хотя несколько ценителей все же нашлось), зато предлагают идеи, куда его можно девать:
«Легпрому на зарплату эти шедевры!»
«Надо Наталье Ивановне Кочановой предложить эту коллекцию».
И подытоживают: «Нет, нельзя нам секонды закрывать. Пойду, пока не закрыли еще эти конкуренты».