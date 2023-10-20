США мощно отреагировали на отказ России от запрета на ядерные испытания 20.10.2023, 8:36

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Произведен ядерный взрыв на полигоне в штате Невада.

США провели подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, чтобы улучшить свои способности «обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру», сообщили в американском Минэнерго.

Это произошло 18 октября — в день, когда Госдума России отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Американские испытания прошли в тоннеле Р в Зоне 12 Невадского испытательного полигона. Для их проведения использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

«Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия», — подчеркнула представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Кори Хиндерштейн.

Президент РФ Владимир Путин также допускал возобновление ядерных испытаний, ссылаясь на специалистов, которые говорят об их необходимости для новых вооружений. Они нужны, чтобы «убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев», уточнил Путин.

До этого Россия начала готовиться к ядерным экспериментам на Новой Земле, где официально последние взрывы производились в 1990 году, сообщал CNN со ссылкой на спутниковые снимки. На полигоне были проложены новые тоннели и дороги, построены склады, а также наблюдалась повышенная активность транспорта.

«Для меня очевидно, что русские готовятся к возможному испытанию. <…> Возможно, они стараются дойти до крайней черты, подготовив все для ядерного испытания, но так его и не проведя. В сущности, они делают это, чтобы напугать Запад», — отмечал бывший аналитик разведки, полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

В январе 2023 года американские ученые-ядерщики сдвинули стрелку Часов Судного дня, которые оценивают угрозу ядерного катаклизма, на десять секунд вперед и теперь она показывает 90 секунд до полуночи.

«Мы живем в момент беспрецедентной опасности, и Часы это отражают. 90 секунд до полуночи — самая близкое к катаклизму время, которое Часы когда-либо показывали, и это решение, к которому наши эксперты относятся очень серьезно», — пояснила президент и управляющий «Бюллетеня ученых-атомщиков» Чикагского университета Рейчел Бронсон.

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