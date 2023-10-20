В минской хрущевке, где жили знаменитые люди, сделали необычный ремонт 2 20.10.2023, 9:08

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Ярко-фиолетовая кухня и картина во всю стену от белорусского художника.

В обычной хрущевке в Минске продается нестандартная трешка: здесь яркий ремонт, фиолетовая кухня и картина во всю стену от белорусского художника. «Первые собственники этой квартиры удивительные и знаменитые люди», — интригуют в объявлении, пишет Realt.by. На квартиру обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора».

Трешка находится по адресу Волоха, 39, между станциями метро «Грушевка» и «Молодежная». Второй этаж четырехэтажной хрущевки после капремонта.

В квартире 56,8 «квадрата» общей площади, жилые — 40 метров. Кухня — 6 «квадратов». Между кухней и гостиной нет двери. Фасады ярко-фиолетового цвета. Из техники в кухне — посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф SMEG, вытяжка FABER, встроенный холодильник BOSСH. Сделаны теплые полы.

Гостиная занимает 16 метров. Здесь стоит обеденная группа, дизайнерский диван, есть крепление для телевизора. Картину на стене рисовал белорусский художник Алексей Науменко.

В спальне стоит двуспальная кровать, установлен шкаф-купе.

А вот комната с самым нейтральным ремонтом. Здесь светлые стены, оборудовано рабочее место, есть комод.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна. Есть стиральная машина. Пол в санузле, как и в кухне, с подогревом.

В объявлении написано, что «первые собственники этой квартиры удивительные и знаменитые люди». Правда, кто именно жил в этой трешке, не уточняют.

Стоимость квартиры — 91 100 долларов (1 604 доллара за «квадрат»).

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