Скабеева «сбежала» в КНДР и опозорилась на прямом включении из Пхеньяна 20.10.2023, 9:21

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Пропагандистка решила «залечь на дно» после антисемитских высказываний?

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в условиях международной изоляции РФ больше не может себе позволить репортажи из европейских столиц и интервью с западными лидерами.

Круг ее зарубежных собеседников теперь ограничен такими автократами и диктаторами как Александр Лукашенко и Ким Чен Ын.

Последний еще не успел засветиться в общении со Скабеевой, однако именно в Северную Корею занесло рупора российской пропаганды.

В Сети уже предполагают, что пропагандистка решила «залечь на дно» в КНДР после своих антисемитских высказываний и ответной реакции из Израиля, пишет dialog.ua.

В четверг, 19 октября, в эфире пропагандистской программы «60 минут» Скабеева сделала прямое включение из Пхеньяна.

Пропагандистка утверждает, что это был «первый в истории» прямой эфир из КНДР. Более того, она похвасталась, что в Северной Корее есть Интернет, а за ее спиной «не стоял товарищ майор» и «никто ее действия не контролировал».

Она рассказала, что ей удалось выйти на улицу с камерой о поснимать северокорейский народ, вот только людей было мало, но это якобы потому, что «уже ночь и все спят».

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